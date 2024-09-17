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Закон, порядок, государство

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В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции и кадеты в рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения провели уроки дорожной безопасности для первоклассников

В Тюменской области сотрудники Госавтоиспекции и ученики кадетского класса Омутинской школы № 2 в рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения провели урок дорожной безопасности для первоклассников.

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