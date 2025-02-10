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Сотрудниками полиции задержаны участники инцидентов в общественном транспорте № 4 и № 9 в городе Симферополе

Сотрудниками полиции задержаны участники инцидентов в общественном транспорте № 4 и № 9 в городе Симферополе

Сотрудниками полиции задержаны участники инцидентов в общественном транспорте № 4 и № 9 в городе СимферополеВ ходе мониторинга социальных сетей в поле зрения полицейских попали видеозаписи, на которых четверо молодых людей в троллейбусах вели себя вызывающе и спровоцировали драки.

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