Фирменный способ посадки огурцов

Хотите собрать первые огурчики уже в мае? Тогда посадите рассаду особым, фирменным способом для раннего урожая! В таком случае земля быстрее прогреется, огурцы тронутся в рост и порадуют вас плодами в любую, даже холодную погоду.
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