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Если вы уже стали обладателем электрокара или только собираетесь его приобрести, то вам будет полезно узнать, как правильно заряжать батарею электромобиля, чтобы продлить срок ее службы

Если вы уже стали обладателем электрокара или только собираетесь его приобрести, то вам будет полезно узнать, как правильно заряжать батарею электромобиля, чтобы продлить срок ее службы

Что владельцу электромобиля важно знать в первую очередь Владельцы электромобилей должны понимать, что для эффективной и безопасной эксплуатации электромобиля крайне важна правильная зарядка аккумулятора.

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