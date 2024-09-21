Врач-иммунолог предупредил – новый вирус в действии: безгласная пандемия на пороге – моментально заражает детей и взрослых Ольга БезродняяС наступлением осени в России увеличилось число заболевших, что вызвало подозрения о появлении нового вируса.
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