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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Шлеменко: «Готов драться в мае. Могу провести два боя в Екатеринбурге в 2025-м»

«Прошла информация, что мой бой может состояться уже в мае на номерном турнире RCC. Я готов. Мы уже разговаривали с Николаем Клименко.

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