Индекс потребительских настроений Центробанка в январе обновил исторический максимум

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Индекс потребительских настроений, который определяет ЦБ, в январе обновил исторический максимум. Траты домохозяйств оказались аномально высокими для первого месяца, а население особо активно тратилось на развлечения, подарки и еду вне дома.