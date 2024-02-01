Индекс потребительских настроений Центробанка в январе обновил исторический максимум

Индекс потребительских настроений, который определяет ЦБ, в январе обновил исторический максимум. Траты домохозяйств оказались аномально высокими для первого месяца, а население особо активно тратилось на развлечения, подарки и еду вне дома.
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