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Депутат поддержал идею оплаты работодателями проезда сотрудников до места работы

Депутат поддержал идею оплаты работодателями проезда сотрудников до места работы

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT отметил, что законопроект, обязующий работодателей оплачивать проезд своих сотрудников до места работы и обратно, продиктован сегодняшними жизненными ситуациями.

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