Депутат поддержал идею оплаты работодателями проезда сотрудников до места работы

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT отметил, что законопроект, обязующий работодателей оплачивать проезд своих сотрудников до места работы и обратно, продиктован сегодняшними жизненными ситуациями.