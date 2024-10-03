Депутат поддержал идею оплаты работодателями проезда сотрудников до места работы

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT отметил, что законопроект, обязующий работодателей оплачивать проезд своих сотрудников до места работы и обратно, продиктован сегодняшними жизненными ситуациями.
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