Военнослужащие ВСУ убили своего сослуживца, оператора БПЛА

Военнослужащие штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала» убили своего сослуживца, оператора БПЛА, предварительно связав ему руки.
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