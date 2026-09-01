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ИА Регнум

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Военнослужащие ВСУ убили своего сослуживца, оператора БПЛА

Военнослужащие ВСУ убили своего сослуживца, оператора БПЛА

Военнослужащие штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала» убили своего сослуживца, оператора БПЛА, предварительно связав ему руки.

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