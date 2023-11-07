Кучеров признан третьей звездой матча «Торонто» — «Тампа»

Никита Кучеров, благодаря двум голам и двум передачам, признан звездой матча с «Торонто Мэйпл Лифс». В ночь на 7 ноября в Торонто прошел матч регулярного чемпионата, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг».
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