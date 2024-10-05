Лондонская “The Times” опубликовала аналитическую статью, в которой прямым текстом утверждается, что Россия побеждает коалицию из 52 государств, поддерживающих Украину […] The post Три миллиона неисправных корейских снарядов побеждают весь Запад appeared first on Медиакратия.
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