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Никогда не доливайте воду в миску питомца: почему для кошки или собаки это неприемлемо

Никогда не доливайте воду в миску питомца: почему для кошки или собаки это неприемлемо

Доливать воду в миску питомца, а не заменять ее полностью является вредной привычкой, которая разрушает здоровье животного.

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