В Управлении Россельхознадзора поделились итогами ветеринарного надзора на границе и транспорте за неделю

С 24 по 27 февраля 2025 года специалистами отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям при отгрузке на экспорт с территории Тверской и Ярославской областей досмотрено 6 автомашин, общий вес грузов составил 157 т.