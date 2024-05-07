Рябков назвал сигналом приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил в эфире Первого канала, что приглашение представителей недружественных государств на инаугурацию президента Владимира Путина в Кремль - это своего рода сигнал со стороны Москвы.
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