Один человек погиб и трое ранены в Запорожской области от атак ВСУ за сутки

Один человек погиб и трое пострадали в Запорожской области в результате атак ВСУ за прошедшие сутки.
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