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Ученые Калифорнийского университета рассказали о пользе черного чая

Ученые Калифорнийского университета рассказали о пользе черного чая

Употребление чая способствует ускорению обмена веществ и улучшению здоровья кишечника. По данным исследований ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, черный чай также оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

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