БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Курорт Увильды ждет нацистов на реабилитацию

Курорт Увильды ждет нацистов на реабилитацию

Military lífeyrisþegiЯ не просто помню СССР, я там жил. Приближается отпуск и решил поискать санатории с лечением опорно-двигательного аппарата.

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Комментарии
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Игорь Сипкин
Эти фотографии курорт УВИЛЬДЫ после моего обращения удалил.
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13 час.

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