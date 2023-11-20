Что твоя помада расскажет о тебе?

Ты не поверишь, но то, как именно ты наносишь помаду на губы, многое говорит о твоем характере. Так что открой помаду, посмотри на ее кончик и загляни в свое подсознание! Как определить характер по помаде 1.
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