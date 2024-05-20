Нижегородец задержан полицейскими за выращивание конопли

Сотрудниками 6 отдела УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области в ходе реализации оперативной информации в Автозаводском районе Нижнего Новгорода задержан 50-летний безработный местный житель, подозреваемый в культивировании наркосодержащих растений.
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