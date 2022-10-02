«Ростов» на час. Команда Карпина активно сопротивлялась до 65-й минуты, после чего маятник окончательно и бесповоротно качнулся в сторону «Зенита»

«Зенит» после матча с «Ростовом» остается единственной командой, не знающей поражений в чемпионате. Подопечные Валерия Карпина достойно сражались против питерцев чуть больше часа, а точнее - до 65-й минуты, после чего в ворота гостей влетел второй гол, и игра в итоге едва не завершилась их разгромом.
Популярные статьи
- «Спартак» одержал волевую победу в Нижнем Новгороде и вплотную подтянулся к тройке лидеров
- Квинси Промес стал единоличным лидером бомбардиров. В девятке лучших снайперов теперь два игрока «Зенита»
- СЕМАК: Малкому и Клаудиньо нравится жить в России, наш паспорт не обеспечивает преференций по составу ни им, ни команде
Свежие комментарии