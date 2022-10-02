Спорт Уик-Энд

12 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    Журналисты - не стану называть их стервятниками - скажу помягче. Это персонажи, главным стремлением которых в любом и...«Холодный пот пот...
  • Ruslan Zakirov
    Алчный профессионал. Смешно, когда они рассуждают о какой-то преданности к клубам, целуют ромбики и стрелочки, клянут...«Конечно, будет н...
  • Владимир Моргунов
    Сами гимнастки оценили свою половую неприкосновенность ниже "любимого спорта" Он их трахал, а они продолжали занимать...Американские гимн...

«Ростов» на час. Команда Карпина активно сопротивлялась до 65-й минуты, после чего маятник окончательно и бесповоротно качнулся в сторону «Зенита»

«Ростов» на час. Команда Карпина активно сопротивлялась до 65-й минуты, после чего маятник окончательно и бесповоротно качнулся в сторону «Зенита»

«Зенит» после матча с «Ростовом» остается единственной коман­дой, не знающей поражений в чемпионате. Подопечные Валерия Карпина достойно сражались против питерцев чуть больше часа, а точнее - до 65-й минуты, после чего в ворота гостей влетел второй гол, и игра в итоге едва не завершилась их разгромом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх