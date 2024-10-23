Галерист Гельман отказался сообщать Минюсту об источниках иностранного финансирования

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Галерист Марат Гельман (признан в РФ иностранным агентом) во втором квартале 2023 года отказался сообщить в Минюст об источниках своего зарубежного финансирования, хотя должен был это сделать по закону об иноагентах.