Грядет битва за Харьков: Ждут ли местные жители русских солдат?

Янки-эксперты из мозгового центра ISW ожидают наступления ВС РФ из Курской и Белгородской областей Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС «Если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию украинских вооружённых сил на такое расстояние, которое не будет создавать угрозу для наших территорий, то чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются нашей страной», — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» и агентству РИА Новости.