Бывший глава израильской спецслужбы Яков Кедми жёстко ответил русскому сенатору Дмитрию Рогозину на его высказывание относительно уничтожения высоких украинских военных.
"Я посмотрю, как в боевой обстановке поступите лично вы": Израильтянин Кедми жёстко ответил русскому сенатору
Комментарии
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Владимир
Был опыт совместной работы с научными сотрудниками, ИТР самых разных стран, этносов, конфессий и социального происхождения... Были талантливые, отличные специалисты, порядочные, надёжные люди... Но встречались и частичная/полная их противоположность... На дипломе завлаб, к слову единственный еврей, предложил желающим заработать - конкретные темы, для использования в дипломном проекте. И что для меня было неожиданностью - предложил выдать все материалы, нужные для диплома (рыбу) единственному еврею среди 12 студентов с условием его работы в общежитии без появления в НИИ... Позднее мой научный руководитель рассказал причины: - молодой ктн, утверждённый на завлаб в 28 лет готовил докторскую по перспективной "закрытой" разработке; - по просьбам родственников в лабораторию были приняты более 10 % их протеже; - за три месяца до назначенной защиты в американском журнале появилась статья, содержащая основные технические решения...; - защиту отменили, долго спрашивали "как и кто"...; - ВСЕ до единого "умнички" были уволены из НИИ... СОВСЕМ. Хороших людей больше!!! Но дер...мо, всплывая "ароматизирует", замазывает и пачкает всех и всё вокруг, не разделяя этносов и конфессий. Это - основа круговой поруки и публичной лжи политиканов... чинуш... избранцев...
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4 н.
В
Владимир
А вот здесь "...сторонников России, которых было много в начале СВО, там остаётся всё меньше..." вы ошибаетесь! Пофигистов и "ждунов" доброго барина, который даст гроши и работу становится всё меньше - разум просыпается... Враги России из отпрысков бандеропитеков и наёмники "демократизаторов" неизлечимы. Семьи утилизированных "воинов света" естественно не испытывают "любви" к России по определению. По всем расчётам их сумма на уровне 4...6 млн. Но они возможно излечимы...
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4 н.
Александр Т
Ну как вы не понимаете. Там родня братья и сестры Путина и Рогозина и прочей нашей шелупони у власти. А ещё их партнёры и коллеги. А на русский народ насрать бабы ещё нарожают не русские так черножопые не зря их в таких количествах к нам завозят.
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3 н.
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