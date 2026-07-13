"Я посмотрю, как в боевой обстановке поступите лично вы": Израильтянин Кедми жёстко ответил русскому сенатору

Владимир

Был опыт совместной работы с научными сотрудниками, ИТР самых разных стран, этносов, конфессий и социального происхождения... Были талантливые, отличные специалисты, порядочные, надёжные люди... Но встречались и частичная/полная их противоположность... На дипломе завлаб, к слову единственный еврей, предложил желающим заработать - конкретные темы, для использования в дипломном проекте. И что для меня было неожиданностью - предложил выдать все материалы, нужные для диплома (рыбу) единственному еврею среди 12 студентов с условием его работы в общежитии без появления в НИИ... Позднее мой научный руководитель рассказал причины: - молодой ктн, утверждённый на завлаб в 28 лет готовил докторскую по перспективной "закрытой" разработке; - по просьбам родственников в лабораторию были приняты более 10 % их протеже; - за три месяца до назначенной защиты в американском журнале появилась статья, содержащая основные технические решения...; - защиту отменили, долго спрашивали "как и кто"...; - ВСЕ до единого "умнички" были уволены из НИИ... СОВСЕМ. Хороших людей больше!!! Но дер...мо, всплывая "ароматизирует", замазывает и пачкает всех и всё вокруг, не разделяя этносов и конфессий. Это - основа круговой поруки и публичной лжи политиканов... чинуш... избранцев...