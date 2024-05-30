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В Симферополе на улицах Линейная и Мелитопольская ремонтируют дорогу

В Симферополе на улицах Линейная и Мелитопольская ремонтируют дорогу

В столице Крыма, Симферополе, продолжается плановый ремонт дорожного покрытия. Сегодняшний день ознаменовался началом работ на улицах Линейная и Мелитопольская, где после удаления старого слоя асфальта приступили к укладке нового.

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