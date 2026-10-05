Дмитрий Корнейчук: Заморозка войны уже согласована, осталось «дожать» киевлян

Почему западные посольства снова обсуждают сценарий срочной эвакуации из Киева? Как удары по Северному и Южному мостам изменили реальность столичной жизни? Что стоит за введением красных и желтых тревог в системе обороны Киева? И как изменение военной тактики соотносится с финальной стадией переговоров о заморозке конфликта? Дмитрий Корнейчук, политический аналитик, президент Центра инновационного… Читать далее: https://govorit.
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