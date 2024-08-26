Приемная кампания в Братском госуниверситете подходит к завершению

Приемная кампания в Братском государственном университета выходит на финишную прямую. Как сообщили в вузе, 30 августа в университет будут зачислены абитуриенты по программам высшего и среднего профессионального образования на платные места, и в аспирантуру.
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