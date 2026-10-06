Премьер Туск заявил об уважении к Польше от Москвы до Вашингтона

Польша пользуется уважением в каждой столице мира, от Москвы и Киева до Вашингтона и Брюсселя. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, открывая учебный год в Академии военных искусств, сообщает RMF24.
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