Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Консерваторы щедрее либералов, ловушка американских левых и где же всё-таки коммуны

Консерваторы щедрее либералов, ловушка американских левых и где же всё-таки коммуны

1. Любопытный факт, подтверждённый исследованиями в США: консерваторы лично щедрее либералов и чаще жертвуют на благотворительность (а либералы в современных США, напоминаю, это почти исключительно левые либералы, марксисты-социалисты).

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