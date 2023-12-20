Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией сейчас не актуальны

Президент Украины уверен, что выборы во время войны проводить нельзяВыборы во время войны проводить нельзя, а переговоры с Россией сейчас неактуальны - с такими заявлениями выступил на ежегодной пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский.
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