Nikkei: выпуск автомобилей в США подорожает из-за протекционизма Трампа

Протекционизм, которого избранный президент США Дональд Трамп, вероятно, будет придерживаться при ведении экономической политики, приведет к подорожанию стоимости производства автомобилей в Штатах примерно на 40 миллиардов долларов в год.
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