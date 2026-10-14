На Ямале завершили основные дорожные ремонты – планировали сделать 100, а сделали 127 км

На Ямале завершается сезон дорожных работ. За сезон на региональной дорожной сети планировали выполнить работы на 100 км.
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