Творожный чизкейк.

Ингредиенты: Для основы: Печенье шоколадное – 150 г Масло сливочное – 60 г. Для творожного слоя: Творог – 500 г Сыр творожный сливочный – 300 г Сахар – 150 г Яйца куриные – 3 шт.
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