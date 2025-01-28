Забор для анализов: жители Камчатки проверяются на гепатит за свой счет

Как минимум семь пациентов онкодиспансера в Камчатском крае, которые могут быть заражены гепатитом B и C в региональном диспансере, самостоятельно и за свой счет сдали анализ на вирус, выяснили «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии