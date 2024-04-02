Пренебрежение Москвой западным элементам, особенно экономическим санкциям и военной помощи Украине, не только послужило примером для других стран, но и подорвало легитимность идеологического превосходства Запада.
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