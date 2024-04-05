Губернатор Мурманской области пришел в себя после покушения

Глава региона поблагодарил врачей за спасение и жителей за поддержку Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пришел в себя после операции из-за покушения, сообщил политик в телеграм-канале, лежа в реанимации.
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