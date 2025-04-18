1 мая в Тульской области стартует прием заявок на компенсацию по IТ-ипотеке

Прием заявлений на компенсацию по IT-ипотеке стартует в Тульской области 1 мая. Специалистам возместят средства, выплаченные в счет погашения процентов, в размере трех процентных пунктов от ставки по кредитному договору.
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