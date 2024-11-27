В вотчине «медников» остановили бюджетный коллапс: изменился Устав города

Депутаты думы Ревды (Свердловская область, считается территорией финансово-политического влияния Среднеуральского медеплавильного завода) приняли поправки в Устав, без которых город мог лишиться областных средств с 1 января.
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