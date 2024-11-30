Рогов обвинил нового командующего ВСУ Драпатого в военных преступлениях

Глава Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал нового командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого военным преступником, который причастен к репрессиям, расстрелам и пыткам мирного населения в Донбассе.