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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Мбаппе 24 удара и 46 касаний в штрафной – больше всех на Евро-2024. Килиан ни разу не забил с игры

У Мбаппе 24 удара и 46 касаний в штрафной – больше всех на Евро-2024. Килиан ни разу не забил с игры

Форвард сборной Франции в полуфинале четырежды пробил по воротам Испании, но забить не смог. Всего у него 24 удара на этом чемпионате Европы – больше всех.

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