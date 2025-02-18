Юмор только для тех, кто смотрел советские комедии в СССР: самое смешное в «Один из моих любимых фильмов»

Хорошее повтори! фото: соцсетиВнимательный читатель уже стучится в редакцию кайлом, чтобы ласково сообщить: таблетки примите, деды, — вы уже рассказывали про игруху «Один из моих любимых фильмов»! В октябре 2024 года, когда сия затея заклубилась в «Твиттере» (который давно уже «Х», но еще не придумали таких таблеток, чтоб к этому привыкнуть,).