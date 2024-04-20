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Политолог Ананченков: акция "Тотальный диктант" объединяет россиян по всему миру

Политолог Ананченков: акция "Тотальный диктант" объединяет россиян по всему миру

Проект "Тотальный диктант", который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, уже давно стал доброй традицией, объединившей несколько поколений россиян по всему миру, констатировал политолог, член экспертного клуба "Дигория" Марк Ананченков.

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