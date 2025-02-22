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Трамп сравнил свои преследования с делом Аль Капоне на конференции в США

Трамп сравнил свои преследования с делом Аль Капоне на конференции в США

Президент США Дональд Трамп, выступая на Конференции консервативных политических действий, заявил, что "режим Джо Байдена" преследовал его сильнее, чем когда-либо испытывал на себе Аль Капоне, и лишил его доступа к секретной информации.

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