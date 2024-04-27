Стоик в дезабилье: Теодор Драйзер поведал о своей бурной личной жизни

Впервые опубликованные отдельной книжкой воспоминания американского классика Теодора Драйзера о его многочисленных возлюбленных позволяют взглянуть с новой стороны на автора «Сестры Керри», «Американской трагедии», «Трилогии желания», а также пламенных публицистических статей в защиту угнетенного пролетариата.
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