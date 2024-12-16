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На прямую линию Путина поступило обращение из-за отвратительной работы общественного транспорта в Орле

На прямую линию Путина поступило обращение из-за отвратительной работы общественного транспорта в Орле

19 декабря в 12:00 состоится прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным. В этом году мероприятие объединит в себе обзор ключевых событий уходящего года, а также пресс-конференцию, в рамках которой глава государства ответит на вопросы не только журналистов, но и россиян.

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