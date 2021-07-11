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Украинский журналист Гордон заявил о вине Франции и Германии в «сдаче» Крыма России в 2014 году

Украинский журналист Гордон заявил о вине Франции и Германии в «сдаче» Крыма России в 2014 году

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил о вине Франции и Германии в «сдаче» Крымского полуострова России в 2014 году.

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Vasilii Chitin
А у них всегда и во всем виноват кто то, но никогда не они. Таков менталитет у тех кто в 2014 году власть на Украине захватил.
Алексей Андреевич
каклы всегда винят окружающих

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