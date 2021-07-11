Украинский журналист Гордон заявил о вине Франции и Германии в «сдаче» Крыма России в 2014 году

Аргументы неделиПолитикаУкраинский журналист Гордон заявил о вине Франции и Германии в «сдаче» Крыма России в 2014 годуУкраинский журналист Дмитрий Гордон заявил о вине Франции и Германии в «сдаче» Крымского полуострова России в 2014 году.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVCVasilii ChitinА у них всегда и во всем виноват кто то, но никогда не они. Таков менталитет у тех кто в 2014 году власть на Украине захватил.Алексей Андреевичкаклы всегда винят окружающихКомментировать
Свежие комментарии