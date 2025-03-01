Арестович о визите Зеленского в США: возникает угроза существованию Украины

Экс-советник офиса президента Алексей Арестович после перепалки Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Белом доме заявил о возникновении рисков, которые могут поставить под угрозу существование Украины.
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