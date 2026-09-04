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Казан циркы яңа милли тамаша турында игълан итте

Казан циркы яңа милли тамаша турында игълан итте

Казан циркы 2027 елда яңа милли тамаша күрсәтәчәк. Бу хакта журналистларга мәдәният учреждениесе директоры Эльмира Булатова сөйләде.

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