Казан циркы яңа милли тамаша турында игълан итте

Казан циркы 2027 елда яңа милли тамаша күрсәтәчәк. Бу хакта журналистларга мәдәният учреждениесе директоры Эльмира Булатова сөйләде.
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