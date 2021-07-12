smi.today

1 516 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    Мдя... Еще один зеленый политический "вундеркинд".Вместо Монастырск...
  • Серж Южанин
    «Первый канал» по...
  • Nikolai Baranixin
    Непонятные няньканья, прыжки, ужимки и реверансы вокруг Минской губернии. И все как будто всерьез! И все вокруг подд...В новой Конституц...

Final Fantasy XIV: Endwalker предзаказывают на 160-180% больше, чем Shadowbringers

Final Fantasy XIV: Endwalker предзаказывают на 160-180% больше, чем Shadowbringers

Продюсер и руководитель разработки Final Fantasy XIV Наоки Ёсида на недавнем стриме, посвященном предстоящему расширению Endwalker, рассказал, что количество предзаказов нового релиза больше Shadowbringers (предыдущее расширение) на 160-180%.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх