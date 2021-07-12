Final Fantasy XIV: Endwalker предзаказывают на 160-180% больше, чем Shadowbringers

Продюсер и руководитель разработки Final Fantasy XIV Наоки Ёсида на недавнем стриме, посвященном предстоящему расширению Endwalker, рассказал, что количество предзаказов нового релиза больше Shadowbringers (предыдущее расширение) на 160-180%.
Продюсер и руководитель разработки Final Fantasy XIV Наоки Ёсида на недавнем стриме, посвященном предстоящему расширению Endwalker, рассказал, что количество предзаказов нового релиза больше Shadowbringers (предыдущее расширение) на 160-180%.
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