В сети появились новые геймплейные кадры Kingdom Come: Deliverance II — выглядит впечатл...

В сети появились новые геймплейные кадры Kingdom Come: Deliverance II — выглядит впечатляющеФрагмент позволяет увидеть улицы с реалистично передвигающимися по ним NPC — в динамике RPG смотрится гораздо лучше предшественницы.
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