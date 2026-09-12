За прошедшую ночь над Россией уничтожили 230 украинских БПЛА

Ночью 12 сентября над Россией уничтожили 230 вражеских беспилотников. Как сообщает Минобороны РФ, летательные аппараты были сбиты над Самарской, Саратовской, Пензенской, Ростовской и другими областями, а также над Республикой Крым и над акваторией Азовского и Черного морей.