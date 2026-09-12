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Татар-информ

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За прошедшую ночь над Россией уничтожили 230 украинских БПЛА

За прошедшую ночь над Россией уничтожили 230 украинских БПЛА

Ночью 12 сентября над Россией уничтожили 230 вражеских беспилотников. Как сообщает Минобороны РФ, летательные аппараты были сбиты над Самарской, Саратовской, Пензенской, Ростовской и другими областями, а также над Республикой Крым и над акваторией Азовского и Черного морей.

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